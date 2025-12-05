Delta Force arrangerer et 20v20-mesterskap neste uke

HQ

Utvikler Team Jade har avslørt at så snart neste uke kan vi se frem til en stor konkurransedyktig turnering som arrangeres på Delta Force. Betraktet som Delta Force 20 vs. 20 Warfare Championship, dette er et ambisiøst arrangement som begynner 11. desember.

Forutsetningen for arrangementet er enkel. Åtte lag er til stede, bestående av tropper fra hele verden, og blir satt i kamper der de vil kjempe og konkurrere om seier, alt for å sikre seg en skifer av en premiepott på $ 200,000.

Totalt inkluderer de åtte deltakende lagene Teng Long, ToxidoNxG, Hostile Response, DNI, RRQ x 7Sins, No Mercy, RLF Rapid Lofi, og Project One. Hvert av disse lagene vil konkurrere i en turnering som strekker seg over fire dager, hvor de tre første dagene vil spenne over sluttspill før en finaledag tilbys på den fjerde og siste dagen. Denne siste dagen, som er satt til 14. desember, vil inneholde en finalekamp, deretter et halvtidsshow, alt før en stor avsluttende stor finale der størstedelen av premiepotten tilbys.

Turneringen arrangeres live i Hanoi, Vietnam, og du kan følge med live når den starter kl. 5:00 GMT/6:00 CET den 11. desember her.