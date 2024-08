Delta Force: Hawk Ops har blitt ønskelistet en million ganger på Steam

HQ

Delta Force: Hawk OpsLevel Infinite, den neste delen i den ekspansive kartkrigsfranchisen, har offisielt nådd én million tilføyelser på Steams ønskeliste, noe som understreker spenningen og forventningen rundt tilbakekomsten av den ikoniske videospillserien.

For de som ikke er kjent, er Hawk Ops et gratis taktisk skytespill som for tiden er under utvikling for PC, konsoller og mobile enheter. Spillet er en moderne versjon av Delta Force-serien, og kommer til å revolusjonere FPS-landskapet.

På den ene siden har det en flerspillermodus, inkludert ekstraksjons- og krigsmodus, som gir spillerne en dynamisk og strategisk opplevelse i intense kamper. På den andre siden har spillet en enspiller- og samarbeidskampanje, basert på Ridley Scotts klassiker Black Hawk Down, med en actionfylt historie som er designet for å gi en oppslukende opplevelse for både solo- og lagspill.

Flerspillermodusene på Delta Force: Hawk Ops er som følger



Havoc Warfare: En 32v32-spillermodus der lagene kjemper på to enorme kart (tilgjengelig i Alpha) med autentisk terreng, og bruker en rekke militære kjøretøy, stridsvogner og fly for å kjempe mot fienden på de store, levende slagmarkene.



Hazard Operations: Dann en tropp på tre for å kjempe mot rivaliserende lag og plyndrende AI-kontrollerte leiesoldater og kongelige vakter. Tilfeldige hendelser på tre enorme kart (tilgjengelig i Alpha) vil holde spillerne på tå hev, mens PvE-fokuserte oppdrag kan fullføres for å få verdifull plyndring.



Hvis du vil vite mer, kan du ta en titt på den offisielle PC-alfa-testtraileren nedenfor for å få en sniktitt på hva du kan forvente deg av spillet. I tillegg til testtraileren vil Delta Force: Hawk Ops debutere på Gamescom-messen neste uke, slik at deltakerne kan få en nærmere titt på hva som venter.