Delta Force utsatt på PS5 og Xbox

Mens PC-spillere sliter med å fullføre den notorisk vanskelige Delta Force -kampanjen, er konsollspillere tvunget til å se på hjelpeløst ettersom de ikke engang har tilgang til spillet ennå. Det kommer imidlertid, bare ikke så snart som vi hadde håpet.

I en nylig Q & A sa spillregissør Shadow Guo at spillet ikke vil bli utgitt for konsoller i første kvartal 2025. "Som vi nevnte tidligere, var konsollversjonen planlagt å bli utgitt i 1. kvartal 2025, men dessverre trenger vi mer tid," sa han. "Konsollversjonen er i ferd med å ta form, men vi føler at den generelle brukeropplevelsen, spesielt spillerinndata, inkludert kontrollerbalanse og interaksjonskompatibilitet, ennå ikke har oppfylt våre standarder. Vi ønsker ikke å lansere et upolert spill, så vi vil bruke mer tid på å finjustere konsollversjonen."

En konsollversjon vil likevel komme, det er bare et spørsmål om når. Vi vil få et eget konsollveikart i fremtiden, så vi har mer av en ide om når vi kan se spillet. Inntil da forblir Delta Force tilgjengelig på PC.