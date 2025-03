Delta Force lanseres på mobil neste måned

HQ

Utvikleren Team Jade har nettopp kunngjort at action-shooteren Delta Force vil lanseres på mobile enheter så snart som neste måned. Kommer til Android og iOS-gadgets, det vil debutere på plattformene med to spillmoduser; Warfare Mode og Operations Mode, den første serverer kaotiske kamper over land, luft og sjø, og sistnevnte presenterer i stedet ekstraksjonsskytteraction og dynamiske oppdragsrutenett å fullføre.

Den eksakte lanseringsdatoen for Delta Force på mobil er 21. april, og Team Jade ser ut til å ha stor tro på denne versjonen av tittelen, ettersom de bemerker at den vil "skyve grensene for mobilspill med neste generasjons grafikk og imponerende ytelse, og tilbyr en ytelsesfordel på 30-50% i forhold til ledende konkurrenter."

Med tanke på at Delta Force er tilgjengelig på PC og snart også på mobil, lurer du kanskje på hva planen er for konsollversjonene. En oppdatering om dette har også blitt gitt, med Team Jade som bemerker at arbeidet går fremover, og nå virker et sommerutgivelsesvindu sannsynlig. Den nøyaktige kommentaren fra skaperen er som følger:

"Utviklingen av Delta Force på konsoll går jevnt og trutt, med ytelsesoptimalisering og UI / UX / HUD som nå går inn i poleringsfasen. Team Jade forventer å lansere en tidsbegrenset betaversjon for konsoll i sommer, og flere detaljer vil bli kunngjort snart!"

Nå som mobillanseringen snart er på trappene, kan du sjekke ut lanseringstraileren nedenfor.