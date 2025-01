Delta Force legger ut fire sesongplaner for 2025

HQ

Du er kanskje kjent med Delta Force ettersom flerspiller-skytespilltittelen gjorde sin store debut på PC i desember i form av en åpen beta som aldri tok slutt. Utvikleren Team Jade vil tilsynelatende fortsette å utvide og utvide spillet i overskuelig fremtid til tross for at dette er tilfelle, ettersom 2025-veikartet for spillet nylig ble lagt ut.

Veikartet lover at Delta Force sitt 2025 vil inneholde fire sesonger med innhold som spenner over nye kart, våpen, vedlegg, gadgets, operatører, spillfunksjoner, moduser, livskvalitetsforbedringer, sesongkort, ny kosmetikk og tematiske sesongbegivenheter også.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for hver sesong har ennå ikke blitt bekreftet, men veikartet gir en veldig god ide om hva hver sesong individuelt vil tilby. Du kan se dette i sin helhet nedenfor.

Ellers er det viktigste å merke seg at selv om det ikke er noe ord om når Delta Force kommer til PlayStation og Xbox, vet vi at det til slutt også vil bli ledsaget av en mobilversjon også. Denne iterasjonen av spillet planlegger å ankomme en gang sommeren 2025.