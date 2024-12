Delta Force spilldirektøren avviser håpet om en Battle Royale-modus

HQ

Mange kjente skytespillfranchiser har bestemt seg for å implementere en Battle Royale-modus de siste årene, men et spill som ikke vil få modusen er Delta Force. Spillet har nettopp blitt lansert i Early Access, men i en nylig AMA ble spillregissør Shadow Guo spurt om vi ville se en Delta Force battle royale.

Over på Reddit (via Insider Gaming) var Guo rask med å informere fanen som stilte spørsmålet om at det ikke er noen slike planer i arbeidene. "Vårt primære fokus er på operasjoner og krigføring," sa Guo.

På singleplayer-siden av ting, Delta Force leverer fortsatt en full kampanje, som forventes å bli utgitt tidlig neste år. I mellomtiden kan du få opp skyteferdighetene dine i modusene Operations og Warfare.