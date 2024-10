Delta Force Steam Next Fest-demo når mer enn 35,000 spillere

HQ

Delta Force (tidligere kjent som Delta Force: Hawk Ops) er et av de mest ønskelistede spillene på Steam akkurat nå. Så, som du forventer, når en demo ble utgitt som en del av Steam Next Fest, kan du forestille deg at mange mennesker var sultne etter en bit for å prøve ut FPSen.

Med alle våpnene ulåst for demoen, og mange mekanikker å prøve ut, har folk strømmet til Delta Force. I skrivende stund har spillet et maksimalt antall samtidige spillere på 35 753 (via SteamDB). Ettersom demoen er tilgjengelig frem til 21. oktober, er det en sjanse for at dette tallet kan stige enda høyere.

Delta Force forsøker å redefinere skytespillsjangeren slik den gjorde for lenge siden. Med tre forskjellige spillmoduser, inkludert storskala PvP i likhet med Battlefield, en ekstraksjonsskytemodus og en kampanje å spille gjennom, kan du se hvorfor så mange ønsker seg spillet.