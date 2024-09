Delta Force tar farvel med Alpha i stor stil

HQ

Etter nesten en måned med intens testing og verdifulle tilbakemeldinger, er Delta Force klar til å si farvel til PC Alpha-testen. Utviklingsteamet har uttrykt sin dype takknemlighet for støtten de har mottatt fra spillere, både veteraner i serien og nye entusiaster. Denne testfasen har vært en bemerkelsesverdig reise, og for å avslutte den på en god måte har det blitt annonsert en spesiell begivenhet for å ta farvel med denne fasen.

Delta Force Alpha -testen avsluttes 8. september, men før de sier farvel, arrangerer utviklerne en minneverdig Farewell Festival. Dette arrangementet vil vare i 10 dager, fra 30. august til 8. september.

I løpet av denne perioden vil spillerne ha muligheten til å tjene eksklusive belønninger som vil overføres til Early Access-versjonen av spillet. Her er tidsplanen for å kreve disse belønningene :



Fra 30. august kl. 8:00 (UTC+0) til 1. september kl. 23:59 (UTC+0): "Eksklusivt ringekort - full ildkraft".



Fra 2. september kl. 00:00 (UTC+0) til 3. september kl. 23:59 (UTC+0): "Eksklusiv avatar: Precision Strike".



4. september, 00:00 (UTC+0) til 4. september, 23:59 (UTC+0): "Eksklusiv opptreden med skytevåpen: AS Val - Zero Degree".



Disse eksklusive gjenstandene er ikke bare en måte å takke spillerne for deres deltakelse, men også for å feire suksessen og entusiasmen som har omgitt Alpha -testen.

Delta Force -teamet er utrolig takknemlige for deltakelsen og støtten fra alle spillerne. Selv om Alpha -testen avsluttes, er dette ikke et endelig farvel. Teamet har lovet at operatørenes og spillets veier vil krysses igjen i nær fremtid. I mellomtiden vil Farewell Festival være den perfekte muligheten til å nyte og feire denne fasen med stil.