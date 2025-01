Delta vil forbedre underholdningen om bord med 4K HDR QLED-skjermer

HQ

Noe av det beste med å fly til et fjernt sted er når du setter deg til rette i setet ditt og begynner å utforske det brede utvalget av underholdning som tilbys om bord. Det eneste området som alltid har manglet, er at skjermene og displayene generelt er dårlige. For Delta vil dette snart endre seg, ettersom selskapet har avslørt planer om å oppgradere skjermene sine til 4K HDR QLED-alternativer.

Som bekreftet under Delta CES-utstillingen nylig, forventes de nye skjermene å begynne å vises i utvalgte fly fra 2026, og når det gjelder hva de vil inneholde, forklarer Delta følgende :

"En intelligent 4K HDR QLED-skjerm med 4K HDR, som gir en kontrastrik, levende og teatralsk visningsopplevelse som ser like bra ut om bord som hjemme."

Forbedringene om bord vil også ha Bluetooth-funksjoner slik at passasjerene kan koble til trådløse enheter, det vil være et lagringssystem på 96 TB for å lagre og tilby mye mer innhold, og en anbefalingsmotor vil hjelpe deg med å finne de rette filmene og programmene for deg. I tillegg kommer en Do Not Disturb -modus som har som mål å "gi de reisende mer kontroll over reisen".

Dette er en annonse:

Delta samarbeider også med YouTube, slik at passasjerer kan se på tjenesten mens de reiser mellom destinasjoner.

Det ser selvsagt ut til at det å fly er i ferd med å bli mye mer komfortabelt.

Dette er en annonse: