Deltarune Kapittel 6 er planlagt utgitt i 2027, sier Toby Fox

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Deltarune Kapittel 5 ble sluppet i juni, og nå som mange har hatt tid til å spille det, ser Toby Fox fremover mot det som kommer. Nå som den siste bølgen av galskap er overstått, mener den uavhengige utvikleren at mye av forarbeidet er på plass for å føre historien i en ny retning og begynne å løse noen av de store mysteriene som har vært lagt opp helt fra starten.

«Fra kapittel 6 og utover blir det ikke flere sprø og tullete eventyr, og du vil begynne å se resultatene av forarbeidet som er gjort så langt», skriver Fox i et nytt nyhetsbrev for sommeren. Det avsløres også at kapittel 6 har en foreløpig utgivelsesdato i 2027, men fans bør forvente at dette blir en mindre omfattende dose av « Deltarune.

«Kapittel 6 er et kortere, rett på sak-kapittel som fokuserer på én side av historien. På grunn av det blir mange ting fortsatt ikke berørt her – faktisk kan det overraske deg hva som mangler! Men én ting vil bli avklart, enten du er klar for det eller ikke.»

Spillere som mener kapitlene burde bli lengre, ikke kortere, blir adressert i nyhetsbrevet, da Fox sier at ved slutten av kapittel 7 vil vi se hvordan historien blir fortalt og forhåpentligvis være fornøyde med retningen den tar. Hvis du ønsker å følge med på fremdriften, kan du sjekke hvordan det går med kapittel 7B her (proff-tips: markér siden for å se en skjult melding).