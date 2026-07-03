Deltarune Kapittel fem

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Mens publikum ventet spent under Nintendo Direct den 9. juni, strømmet det inn meldinger i livechatten. «Deltarune! Annonser Deltarune!» «Hvor er Deltarune!» Det virket som om publikum var der for én ting og én ting alene. En liten hund dukker opp fra bakken med en blomst på hodet, og da skjønte de det: « Deltarune » skulle komme «i morgen». Toby Fox’ nyeste kapittel i den episodiske serien « Deltarune », kjærlig kalt «Deltajune», ble sluppet 24. juni. Med Asgore og blomsterbutikken hans som omdrejningspunkt er «Kapittel fem: ‘It’s Blooming’» fullt av referanser til Undertale, sære karakterer og selvfølgelig et fantastisk lydspor.

I forlengelsen av hendelsene i « Deltarune » kapittel fire, starter kapittel fem med at Suzie og Kris utforsker byens festival, komplett med et pariserhjul og en iskrembod drevet av den berømte Sans, samt en portrettbod drevet av Temie (Fox’ virkelige, langvarige samarbeidspartner, avbildet som en tegneserieaktig hund). Etter å ha avsluttet dagen på tivoliet, legger de to merke til at Asgores butikk har begynt å spytte ut store røykskyer, noe som tyder på at det har oppstått enda en mørk fontene og at han kan være i fare. Suzie og Kris går inn i den mørke verdenen gjennom vaktmesterens skap på videregående skolen og møter den søte prins Ralsei for å stenge fontenen og redde Asgore.

Kapittel fem er en særegen og morsom opplevelse som lett kan spilles gjennom på én eller to omganger. Episodens hovedantagonist, Flowery, er en hybrid mellom en blomst og en mann i anime-stil, fullt innspilt av Fox – noe som er et nytt tilskudd til serien, da karakterene tradisjonelt har fått 8-bit-stemmer og av og til noen få replikker. Dette var et flott valg, og det ga virkelig Flowery liv som en overdrevet og fargerik antagonist. Hver eneste interaksjon med ham var underholdende, og selv da jeg fikk muligheten til å slå av stemmeskuespillet, valgte jeg å la det være på. Hans introduksjon i kapittelet overrasket meg fullstendig, da en anime-mellomsekvens bryter inn i 2D-spillet med Flowerys kjennetegnende replikk «Sorry to keep you waiting!», som kunngjør hans entré.

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En av de mest fremragende egenskapene ved dette kapittelet – og ved hele Fox’ verk – er lydsporet. Fra start til slutt er hver eneste sang som spilles en hit. «Running Sky», et av de siste sporene i spillet, er en hyllest til klassiske Mega Man-lydspor og er en triumf. Fox har alltid vært en utrolig komponist, og « Deltarune » har gitt ham en plattform for å vise frem talentet sitt på en kreativ og nyskapende måte. Atmosfæren og historiefortellingen er også på sitt beste i dette kapittelet, og uten å røpe for mye, ser vi en fortsettelse av den «merkelige ruten» eller «snøgravruten» som vi så i kapittel to, og Fox dykker virkelig ned i den Twin Peaks-inspirerte historien med forsvinningen av Noelles søster Dess og mysteriet om hva som ligger på den andre siden av innsjøen i utkanten av byen.

Et annet aspekt som fungerte veldig bra, var bruken av plattformspill gjennom hele spillet. For hvert kapittel utvider « Deltarune » spillopplevelsen ved å legge til nye fiendevarianter, gåter og nå også 3D-plattformelementer. Dette har alltid vært en fryd og betyr at hvert kapittel har en ny «vri» på den fysiske spillopplevelsen, som aldri blir kjedelig eller utmattende. Som forventet med Fox’ spill kan møtene med fiender være vanskelige, men de er rettferdige. Bortsett fra ett angrep fra den hemmelige sjefen – som spillerne ber om at blir omarbeidet – føltes ikke ett eneste angrep eller en eneste kamp i kapittelet urettferdig eller umulig. Faktisk var sluttbossen virkelig underholdende til tross for den økte vanskelighetsgraden, og det føltes virkelig givende å klare å beseire ham!

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Med utgivelsen av hvert kapittel er det tydelig at Fox blir stadig mer selvsikker i arbeidet sitt, og det er flott å se hvor mye fansen hans engasjerer seg i og setter pris på arbeidet hans. Vi er fortsatt usikre på utgivelsesdatoen for det sjette kapittelet i serien, da det i sluttkredittene til spillet ikke var noen indikasjon på år eller måned, bare en «Fortsettelse følger»-skjerm. I nyhetsbrevene sine via Fangamer har Fox imidlertid forklart at utviklingen av kapittel seks går veldig bra, og at det ikke ville være urealistisk om arbeidet med kapittel syv starter i slutten av dette året. Det er ingen overraskelse at « Deltarune » svært raskt er i ferd med å bli et av de mest suksessrike og bestselgende indie-spillene gjennom tidene, og det er en velfortjent prestasjon for Fox.