Deltarune liv: Toby Fox oppdaterer om status for utviklingen av kapittel 3 og 4

Tidlig i 2025 kunngjorde den legendariske utvikleren Toby Fox (Undertale, Deltarune) at utviklingen av Deltarune Kapittel 3 og 4 ville kulminere i år og bli utgitt på PC og konsoller, etter flere års stillhet. Utvikleren ser nå ut til å være mer aktiv i kommunikasjonen med sine mange fans, og har kommet tilbake til Bluesky for å oppdatere statusen på arbeidet sitt.

For øyeblikket er Deltarune 4 Chapter 3 og 4 fortsatt i ferd med å teste på konsoller. Det er fortsatt mange feil å fikse i disse versjonene, og han erkjenner til og med at arbeidet ennå ikke har startet på PS5. Imidlertid ser det ut til at tidsplanen ser ut til å holde for i år, og også at utviklingen av kapittel 5 nå går "jevnere" fremover takket være nylige ansettelser.

Deltarune lansert i oktober 2018 for PC, Mac, PS4 og Nintendo Switch. Fox har ikke bekreftet noe om andre versjoner enn PS5, kan vi forvente Deltarune på Nintendo Switch 2 som en opprinnelig versjon og ikke bakoverkompatibel med Switch 1?