Deltarunes femte kapittel lanseres i 2026

HQ

Den siste sommeren var en stor sommer for Deltarune fans da det tredje og fjerde kapittelet av spillet gjorde sin ankomst på PC og konsoller(inkludert Nintendo Switch 2). Med tanke på at vi måtte vente i årevis mellom det andre kapittelet og det tredje og fjerde kapittelet som ble utgitt samtidig, er du kanskje nysgjerrig på hvor lenge vi må vente før det femte kapittelet i spillet kommer?

Hvis du har grublet på dette, er den gode nyheten at ventetiden ikke blir på langt nær så lang. Dette har blitt bekreftet av indieutvikleren Toby Fox på X, der den britiske designeren tok til plattformen for å ønske fansen et lykkelig 2026 før han nevnte at Chapter 5 of Deltarune ville bli lansert en gang i år.

Vi har ikke en fast dato å gå på ennå, som Fox ganske enkelt har uttalt: "Happy 2026 alle sammen! Deltarune Kapittel 5 er på vei til å bli utgitt senere i år!"

Han fulgte dette med noen utdrag fra oversettelsen av kapittelet, som allerede er i gang, noe som tydelig viser at en lansering i dette kalenderåret virkelig ikke er utelukket.

Gleder du deg til mer Deltarune?