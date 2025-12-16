Dembélé og Bonmatí vinner FIFA The Best-prisene, men det er uenighet om årets lag

HQ

FIFA har kunngjort vinnerne av The Best, prisene som i år falt sammen med Ballon d'Or: Ousmane Dembélé fra Paris Saint-Germain har vunnet prisen for menn, og Aitana Bonmatí fra FC Barcelona har vunnet (for tredje år på rad) prisen for kvinner.

Disse prisene tar hensyn til kamper mellom august 2024 og august 2025, og er stemt frem av trenere, klubbkapteiner, journalister og fans. Luis Enrique vinner prisen som årets beste trener, og Gianluigi Donnarrumma, tidligere i PSG og nå i Manchester City, vant prisen som årets målvakt.

Årets FIFA-lag for menn

FIFA har også annonsert årets lag ... og det er kontrovers, spesielt for herrelaget, som består av :



Gianluigi Donnarumma (PSG)



Achraf Hakimi (PSG)



Willian Pacho (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Vitinha (PSG)



Pedri (Barcelona)



Lamine Yamal (Barcelona)



Ousmane Dembele (PSG)



Fansen klager over snubber, spesielt Raphinha for FC Barcelona, Kylian Mbappé for Real Madrid, Mohamed Salah for Liverpool. Er du enig i FIFAs valg?