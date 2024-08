Demi Moore forsøker å overvinne aldring i The Substance

Tiden er en lunefull elskerinne. Vi kan rett og slett ikke stoppe den ukuelige fremdriften som gjør at folk blir gamle og til slutt dør ... eller kan vi? Det er nettopp det spørsmålet regissør Coralie Fargeats neste film vil utforske.

Filmen heter The Substance og er en body horror-film om en skuespillerinne, spilt av Demi Moore, som prøver å overvinne aldringsprosessen ved å ta et eksperimentelt medikament som skaper en midlertidig, yngre og bedre versjon av deg. Det sier seg selv at det alltid er en hake med så forskrudde og obskure ting som dette, selv om ditt yngre jeg tilfeldigvis ser ut som Margaret Qualley.

The Substance har kinopremiere 20. september, og du kan se traileren og det unnvikende sammendraget nedenfor.

"Har du noen gang drømt om en bedre versjon av deg selv? Om deg selv. Bare bedre på alle måter. Du må prøve dette nye produktet. Det forandret livet mitt."