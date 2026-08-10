Demi Vollering blir den første kvinnen som vinner Tour de France flere ganger

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Den nederlandske syklisten Demi Vollering er den første syklisten som har vunnet Tour de France Femmes flere ganger (et ritt som ble opprettet for bare fire år siden): etter seieren i 2023 sikret hun seg også seieren i år, da hun vant den avgjørende siste etappen som satte punktum for den dramatiske duellen mellom Vollering og den polske syklisten Katarzyna Niewiadoma, som beskyldte en av Vollerings lagkamerater for å ha presset henne inn i rekkverket under 8. etappe, da Niewiadoma mistet ledelsen med bare åtte sekunder.

Til slutt fullførte Vollering den siste etappen alene, etter å ha satt inn et soloangrep på den fjerde og siste stigningen opp Col d’Eze, og ankom Nice ett minutt og fire sekunder foran resten av hovedfeltet. Spanjolen Paula Blasi ble nummer to, og Niewiadoma (som vant Tour de France 2024) ble nummer tre. Vollering legger dermed enda en stor seier til sin merittliste, etter å ha vunnet Giro d'Italia for kvinner i 2026 og to La Vuelta Femenina-titler på rad i 2024 og 2025.

I en samtale med pressen sa Vollering at hun tenkte på laget sitt, og spesielt på Celia Gery, rytteren som polakken beskyldte for usportslig oppførsel, «som hadde en virkelig tøff natt. Jeg tenkte på alt arbeidet jeg har lagt ned før dette, alle menneskene som står bak meg, og hvordan vi jobber sammen».