Demo av fantasy-brawler Heroes of Mount Dragon er nå tilgjengelig

Hvis du er en som liker en god sofa co-op, vil du ikke gå glipp av denne ukens Steam Couch Co-Op Festival. Valves plattform har lagt ut en hel rekke allerede utgitte spill som dreier seg om å nyte opplevelsen av å spille sammen, og har også gitt ut en rekke demoer av kommende spill som snart kommer.

Det er mange av dem, vi vet, men kanskje hvis du er en som liker en god brawler og også liker fantasy, bør du sjekke ut Heroes of Mount Dragon. Det er en sideskrollende brawler fra indie-studioet RuniQ, der spillerne kan velge mellom helter som ikke er noe annet enn antropomorfe drager, hver med sine egne fordeler og ulemper.

Spillet kan spilles i co-op-modus eller i kamp med venner, både lokalt og online. Spillets estetikk vil garantert minne deg om tegnefilmene fra barndommen, og det samme gjelder den muntre tonen. Ingredienser til en god ettermiddag med spilling med venner hjemme.

Heroes of Mount Dragon er klar for testing, men du vil kunne kjøpe det fullstendige spillet i juni på PC via Steam, og senere i september til Nintendo Switch. Nyt traileren nedenfor.