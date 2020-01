Demoen til Final Fantasy VII: Remake ble lekket

Å si at ventetiden på Final Fantasy VII: Remake har vært lang er en underdrivelse, men nå kommer endelig spillet den 3. mars, som Square Enix avslørte i fjor. Det ser også ut til at vi får lov til å prøve spillet tidligere enn antatt.

For nylig ble en hel demo av spillet lekket på nettet, og det har de siste par dagene vært mulig å se en hel gjennomspilling av den online. Dessuten kan VG247 bekrefte at det er spor av den på PlayStation Store også, og vi vet derfor at den fyller 10GB, og at den inneholder 30 og 45 minutters spilletid.

Presis når den slippes offentlig vites ikke, men noe tyder på at Square Enix nå er presset til å fremskynde planene litt.

