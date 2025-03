Demokraatit-partiet vinner valget på Grønland og baner vei for gradvis selvstendighet Med et løfte om sakte, men sikkert framskritt går partiet Demokraatit seirende ut av valget, samtidig som Donald Trump presser på for å få kontroll over Grønland.

HQ Det politiske landskapet på Grønland endret seg tirsdag da partiet Demokraatit, ledet av Jens-Frederik Nielsen, vant en avgjørende seier i parlamentsvalget og gikk inn for en gradvis vei mot uavhengighet fra Danmark (via Reuters). Partiet fikk nesten 30 % av stemmene, og overgikk dermed partiet Naleraq, som tar til orde for en raskere løsrivelse og et mer umiddelbart brudd med Danmarks innflytelse, med sikte på full suverenitet uten forsinkelse til tross for den potensielle økonomiske risikoen. Valget ble dominert av USAs president Donald Trumps løfte om å ta kontroll over øya, noe som har skapt bekymring blant grønlenderne for å miste sin selvstendighet. Til tross for Trumps interesse uttrykte de fleste velgerne forsiktighet og foretrakk en avmålt tilnærming som balanserer suverenitet med økonomisk stabilitet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette nye politiske kapittelet vil utfolde seg. Shutterstock