Demokratene i Representantenes hus offentliggjør nye bilder fra Epstein-boet med blant andre Trump

HQ

Demokratene i kontrollkomiteen i Representantenes hus har frigitt en ny serie med fotografier fra boet til den sexforbryteren Jeffrey Epstein, som en del av en gjennomgang av nesten 100 000 bilder som komiteen har fått tilgang til. Den første utgivelsen omfattet 19 bilder, og senere fulgte rundt 70 til.

Bildene viser Epstein sammen med eller i nærheten av en rekke høyt profilerte personer, inkludert Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Woody Allen, Richard Branson og Andrew Mountbatten-Windsor (tidligere prins Andrew). Demokratene beskrev bildene som "urovekkende" og sa at de reiser ubesvarte spørsmål om Epsteins forhold til disse mektige personene. Bildene ble i stor grad offentliggjort uten bildetekster eller kontekst.

Frigjør alle Epstein-relaterte offentlige dokumenter innen 19. desember

Det hvite hus og republikanerne i Representantenes hus beskyldte Demokratene for politisk motivert "kirsebærplukking", insisterte på at bildene ikke viser noen bevis for ugjerninger og hevdet at frigivelsen utnytter overlevende for å oppnå partipolitisk gevinst. Tjenestemenn i Trump-administrasjonen gjentok at Trump brøt båndene med Epstein flere år før han ble arrestert.

Noen av bildene viser Epsteins eiendommer, nyhetsartikler som refererer til Trump, og personlige rom, inkludert bad og soverom. Andre viser Epstein sammen med personer som senere er dømt eller tiltalt i relaterte saker, som Ghislaine Maxwell, som soner en dom på 20 år for sextrafficking.

Kongressen vedtok i forrige måned en lov som krever at justisdepartementet frigir alle Epstein-relaterte offentlige arkiver innen 19. desember, og en føderal dommer har også godkjent frigivelsen av etterforskningsmateriale knyttet til Maxwell-saken. Demokratene i komiteen sa at flere bilder vil bli frigitt i løpet av de kommende dagene, samtidig som de lovet å beskytte de overlevendes identitet. For de nyeste bildene, sjekk ut videoene nedenfor.