Demokratene i USA presser på for avstemning i Representantenes hus om Signal-lekkasje

HQ

Siste nytt om USA . Demokratiske lovgivere i Representantenes hus har lansert et forsøk på å tvinge Trump-administrasjonen til å frigi dokumenter knyttet til sikkerhetsbruddet som involverte militære planer delt via Signal.

Den foreslåtte resolusjonen vil kreve at administrasjonen offentliggjør en rekke dokumenter, inkludert chattelogger, møtereferater og telefonoppføringer, knyttet til en samtale som inkluderte tjenestemenn og en journalist, for å kaste lys over innholdet i den avslørte informasjonen.

Dette trekket kommer på bakgrunn av økende bekymring for den nasjonale sikkerheten og lekkasjens potensielle politiske konsekvenser. Selv om det forventes at republikanerne vil blokkere tiltaket, tar demokratene sikte på å holde saken i live som et samlingspunkt frem mot neste års valg.