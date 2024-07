Demon Slayer: Hashira Training

Jeg vil absolutt ikke beskrive meg selv som en anime-fan, og det er heller ikke et emne eller interesseområde jeg har planer om å vie mer tid til i fremtiden. Ja, jeg har faktisk sett alle episodene av Naruto sammen med min venn Rasmus, delvis for å få bukt med en gryende fødselsdepresjon, men det tok meg over tre år. Jeg dypper tærne når muligheten byr seg, og jeg har faktisk fulgt med på Demon Slayer.

HQ

Det er vanskelig å si hvorfor, men da anmeldelsene kom for Mugen Train, seriens første forsøk på å innta både kinoer og telefonskjermer, var det mye elektrisk energi rundt serien, mest på grunn av dens overraskende brede appell globalt - faktisk spilte den inn over 500 millioner dollar på et budsjett på 15 millioner dollar.

Mugen Train var seriens absolutte høydepunkt både når det gjelder historiefortelling og visuell stil og kvalitet, og siden den gang har mange, inkludert meg selv, ment at Swordsmith Village - og nå også Hashira Training- er litt av en snublestein når det gjelder viktige aspekter som tempo og tone.

Demon SlayerFor de uinnvidde handler filmen om Tanjiro Kamado som bor i Japan under Taisho-perioden (1912-1926) og på tragisk vis mister familien sin til en "demon", som i dette universet er en slags lek med vampyrer, det vil si at de ikke tåler sollys, og at de kan skape nye demoner ved å gi blodet sitt til utvalgte ofre. De stammer imidlertid alle fra samme kilde, Muzan Kibutsuji, og Tanjiros mål er å ta hevn ved å drepe ham og alle demoner. Han oppdager også at det finnes en hemmelig orden som har gjort det til sin høytidelige plikt å drepe demoner hvor enn de måtte befinne seg; Demon Slayer Corps.

Dette er en annonse:

Det høres generisk og forenklet ut, men det som følger er faktisk en ganske presis fortelling som inneholder både emosjonelt resonerende øyeblikk forsterket av grandiose actionsekvenser som er mer jordnære enn for eksempel Dragon Ball, men som er så finpussede at hjertet ditt vil sitte i halsen.

Og hvis du er på nippet til å gi den en titt, kan jeg kanskje overtale deg ved å si at Demon Slayer, sammenlignet med visse andre anime-serier, faktisk allerede er fullført som manga, og at vi med den kommende sjette sesongen (hvis du tenker på Mugen Train som en sesong) rett og slett lukker boken. Dette er ikke en kontinuerlig evigvarende investering - den er faktisk ganske begrenset.

Den siste sesongen er Hashira Training, der Tanjiro både må slikke sårene etter tidligere eskapader, men også trene med de høytstående krigerne på Demon Slayer Corps, og forberede seg på det som tegner til å bli seriens klimaks. Det er vel og bra, men igjen klarer serien dessverre å dra seg selv over målstreken uten den hardtslående actionen den er verdensberømt for. Denne sesongen er i bunn og grunn bare karakterutlegning og morsomme små sekvenser som punkterer tempoet og tapper serien for farge i bytte mot en billig latter.

Dette er en annonse:

Med andre ord, ja, Hashira Training legger opp til en ganske spennende verden for slutten på konflikten vi har ventet på siden begynnelsen, og det teller jo også, men det gjøres på den mest blodfattige, stillestående og på grensen til kjedelige måten. Du får vite mer om Hashira-krigerne som står i frontlinjen i kampen mot den demoniske fremrykningen, og det er verdt noe, og animasjonskvaliteten er fortsatt skyhøy, i likhet med det japanske stemmeskuespillet, men utover det er det ikke en verdig oppfølger til seriens mest vellykkede sesonger, ingen tvil om det.

Men du bør likevel gi Demon Slayer en sjanse, selv om den inneholder elementer av typisk anime-dritt, som komisk forstørrede bryster, overdimensjonert dialog i chibi-stil og fraser som "anerkjenn hverandre" og "ikke press deg selv for hardt" - narrative stifter som japanske historiefortellere rett og slett ikke klarer å gi slipp på. Dette er en av de enkleste animeseriene å se som utenforstående, og til og med Hashira Training anbefales av den eneste grunn at du da er klar til å se de tre fulle spillefilmene som utgjør den sjette og siste sesongen.