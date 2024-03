Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sesong 4 starter i mai

Sorgen over tapet av Akira Toriyama, hvis bortgang ble offentliggjort sist fredag, sitter fortsatt i oss. Men nå, når tusenvis av kunstnere og millioner av fans har vist sin respekt og hengivenhet og anerkjent mangakaens inspirasjon og betydning for hele kulturen, er det tydelig at hans ånd er til stede i hver eneste shōnen, på en eller annen måte.

En av de anime-seriene som står i stor gjeld til Toriyama og som er viktigst for det globale publikummet, er Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, og nå er det kunngjort når vi får se neste runde med episoder på Crunchyroll. Guardians of the Night: Kimetsu no Yaiba sesong 4: Hashira Training begynner å sendes 12. mai.

Som navnet antyder, tar denne delen av anime-serien for seg Tanjiro, Zenitsu og Inosukes treningsperiode med demondreperen Hashira, mens de forbereder seg på den siste kampen mot Muzan og Upper Moons for å hindre dem i å ta over Nezuko, slik at de kan fullføre sin fulle forvandling og overleve sollyset.

Selv om denne arken i mangaen er noe sparsom, vil den muligens bli forlenget litt i anime-filmatiseringen, og kan bli kombinert med en Zenitsu-sentrisk karakterhistorie, men dette er ikke bekreftet på nåværende tidspunkt.

Premieren vil bli sluppet globalt på Crunchyroll-plattformen, og du kan allerede se en liten forhåndsvisning i det offisielle X-innlegget.

