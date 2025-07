HQ

Utgivelsen av Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle den 12. september er et must for alle anime-fans i Vesten. Filmen vil være den første i en trilogi som vil avslutte historien om Demon Slayer Corps ledet av Tanjiro Kamado og søsteren Nezuko når de møter demonen Muzan, den opprinnelige avkom og far til alle andre demoner. Det blir en dato som fans av mangaen også har gledet seg til i nesten et tiår. En minneverdig begivenhet.

Timing er ofte alt, og jeg kan bare applaudere visdommen til Sega som slipper Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 en måned før de går på kino. Tittelen er en direkte og teknisk oppfølger til 2021's The Chronicles of Hinokami, hvor vi ble introdusert for historien (litt annerledes enn anime, for å tjene mer av en kampvariant) der en ung kullbrenner ved navn Tanjiro Kamado blir kastet inn i et liv med trening og motgang for å bli en demon-dreper, og gjenopprette menneskeheten til søsteren Nezuko, den eneste overlevende av hans myrdede familie, som også har blitt omgjort til en demon. Sammen med sine venner og allierte på Demon Slayer Corps beskytter Tanjiro Japans folk mot trusselen som lurer i natten.

Den første tittelen etablerte all spillstrukturen som finnes her, sanntidsaction med lukket arenakamp og lineær oppdragsutvikling, samtidig som du kan glede deg over stemmene til de originale karakterstemmene på både japansk og engelsk. Nå har imidlertid utvalget av karakterer blitt utvidet, sammen med bedre evner og nye soner og kraftnivåer, slik at kampen mellom Demon Slayers' korps og demoner vokser i intensitet.

Bryter ned Hinokami Chronicles 2, Story Mode starter med en tutorial av kamp og miljøutforskning som tjener til å få tak i kontrollene, men også for å heve øyenbrynene. Fire år siden forrige utgivelse, men verken Aniplex, eller CyberConnect2 har våget å åpne opp scenariene sine, om bare litt for å oppmuntre til mer fordypning i verdenen til Kimetsu No Yaiba. Hvert kapittel er en lang, umulig å gå glipp av rett linje som tar deg fra en kamp til den neste, og passerer gjennom en serie dialoger og samleobjekter i mellom, og en og annen sideoppdrag som gir små passive karakteroppgraderinger. De ekstra utforskningsmulighetene er helt irrelevante, bortsett fra å markere med en farget strek nøyaktig hvor du skal gå eller hvem du skal snakke med. Igjen ville et større scenario ha gitt mer av en følelse av innpakning til dette lille tillegget, som på den annen side ikke forstyrrer den naturlige progresjonen i spillet.

Den "originale" historien følger samme vei gjennom Entertainment District Arc, Blacksmith Village Arc og Hashira Training Arc. Det gode er at settet med spillbare karakterer her utvides til ikke bare Tanjiro og hans uatskillelige venner Zenitsu og Inosuke, men også den mektige Hashira, den sterkeste krigeren til Demon Slayers. Dette er oppdrag som igjen ikke finner sted i animeen åpenbart, men tjener til å gi et lag med dybde til disse mystiske karakterene, i det minste til Infinity Castle Arc ankommer. Dette er i den vanlige Campaign -modusen, men hvis du av en eller annen grunn gikk glipp av den første tittelen og vil se hva den hadde å tilby ved å gå gjennom noen av de mer episke øyeblikkene, er det en modus som heter The Path of the Demon Slayer som lar deg gå gjennom den første Arcs hele veien til Infinity Train.

Der denne nye delen har utvidet seg betydelig, er i Versus Mode, til det punktet hvor spillet forvandles fra et actioneventyr til en kamptittel etter å ha fullført historien. Denne gangen får du lov til å spille både Pillars og demonene på Upper Moons, og hver av dem har sitt eget sett med kombinasjoner og tilpassede angrep. VS Mode er egentlig kjernen i The Hinokami Chronicles 2, og det er også det målet etter historiemodusen hviler på, som er å låse opp alle de 40 spillbare figurene (selv om det er en "hake", ettersom noen bare er varianter av andre, avhengig av hvilket animeøyeblikk de representerer). Versus Mode kan spilles alene eller i lokal og online flerspiller, og er interessant for Demon Slayer fans, men kanskje ikke så mye for dedikerte kampspillfans. Ofte mangler trekkene, og spesielt virkningen av kombinasjoner, den presisjonen som trengs for å bli betraktet som et teknisk spill, selv om utvalget av ferdigheter, støttekrigere, unnvikelser og ultimate angrep kan gi deg noen timer til å mestre og nyte dem i selskap.

Det er viktig: Bare fordi det ikke er en presis, teknisk kamptittel, betyr ikke det at Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ikke er et velbygget spill. Ikke et eneste rykk, ikke et eneste bildebortfall i hverken Story Mode eller Battle Mode -utfordringene som jeg har kunnet teste. Da jeg spilte på PS5, la jeg ikke merke til noen rykk eller bugs, og alle kampene er fornøyelige med solide 60 bilder per sekund, inkludert ultimate angrep.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2Til tross for visse begrensninger, kommer til å følge igjen fansen av en av de mest kvalitets- og populære animeene det siste tiåret, som også utnytter synergien med sin siste bue for å ringe for å prøve den til en større base av spillere. Hvis du er en fan av Demon Slayer, bør du ikke gå glipp av det.