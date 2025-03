Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 kommer i Vesten den 5. august

HQ

Fans av Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vil få en virvelvind i 2025. Selv om det ennå ikke er bekreftet, går det rykter om at den første av de tre filmene som skal fortelle historien om seriens siste bue (The Infinity Castle), vil bli utgitt 12. september 2025. Og kanskje for å vekke appetitten til det vestlige publikummet, har Sega bestemt seg for å slippe Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 litt før denne (antatte) utgivelsesdatoen: 5. august 2025.

Da vil vestlige spillere i Nord-Amerika og Europa kunne fortsette sin actionfylte reise gjennom kampene mot demonene i Muzan Kibutsuji mens de kontrollerer Tanjiro Kamado, søsteren hans og meddemonen Nezuko, og de andre medlemmene av Demon Slayer-korpset, Zenitsu, Inosuke, Tengen Uzui, Rengoku og alle de andre. Selv om vi ikke vet hvor langt handlingen i spillet strekker seg fra serien, kan vi i det minste bekrefte at hele den andre sesongen av Entertainment District vil være inkludert. Og Sega har gitt oss en spilltrailer som du kan se nedenfor.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 vil være tilgjengelig i både fysiske og digitale utgaver (og med forskjellige fordeler og DLC for forhåndsbestilling, avhengig av utgaven) på PlayStation, Xbox, PC og Nintendo Switch.