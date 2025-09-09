Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Det er lenge siden vi så en ung Tanjiro Kamado krype gjennom snøen den natten i skogen da familien hans ble drept og søsteren Nezuko ble forvandlet til en demon, og trygle Giyu Tomioka for sitt liv om å la ham redde henne. Det er lenge siden de siste brikkene i den tilsynelatende evige krigen mellom Muzan Kibutsuji og Demondreperkorpset falt på bordet og skjebnens tannhjul begynte å snu. Vi har sett dette paret vokse, styrke båndene sine og knytte nye bånd mens de har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted ved å rense den for den demoniske trusselen. Men nå er tiden kommet for det endelige oppgjøret. Muzan har gjort sitt trekk, og har fanget Tanjiro og resten av Demon Slayer Corps, inkludert hans beste krigere, Hashira, i en dimensjon utenfor det konvensjonelle rom og tid kalt Infinity Castle. Det er begynnelsen på slutten for Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer, som vi også kjenner som en av de viktigste mangaene det siste tiåret, har slått gjennom på anime-scenen ved å skape en av de beste seriene i historien, med et overdrevent fokus på detaljer og omsorg. Animasjonskvaliteten matches bare av karakterenes karisma eller den fantastiske redigeringen av actionscenene, i tillegg til det minneverdige lydsporet. På bakgrunn av dette, og etter å ha fulgt historien nesten helt fra begynnelsen på lerretet, og etter å ha hatt glede av videospillutgavene, kunne jeg ikke vente med å sette meg i kinosetet og nyte dette skuespillet på et gigantisk lerret, med dundrende lyd og omringet av andre entusiaster.

Infinity Castle begynner med et veldig kort tilbakeblikk til de siste øyeblikkene av Hashira Training Arc, som den siste TV-sesongen kalles. Men fra det øyeblikket og den første timen fremover er filmen en veritabel festival av herlig velanimert musikk og kampkoreografi. Vi hopper mellom de ulike hovedpersonene (både Tanjiro og Inosuke og Zenitsu og Hashira) mens de tar seg gjennom dette universet av tradisjonelle bygninger fra Edo-tiden som endrer orientering og trosser den fysiske verdens lover. Demon Slayers vet at de er i en vanskelig situasjon og må skynde seg for å ta knekken på Muzan, som fortsatt er svekket av de siste hendelsene, så natten som de tre filmene som avslutter historien utspiller seg i, blir et kappløp mot tiden og døden i deres søken.

Infinity Castle har råd til å gi tid til noen av sine mest fan-elskede bifigurer, og den første halvdelen av filmen dreier seg om det, i tillegg til å vise oss sammenstøtene mellom Hashira og Upper Moons, de mektigste demonene. Jeg skal ikke lyve for deg, det er rom for glede, men også for tårer av raseri, og jeg overdriver ikke hvis jeg sier at hvis du kommer som meg etter å ha unngått alle spoilerne for sommerens lansering i Japan eller har lett etter karakteroppgjør på sidene i den avsluttede mangaen, vil du få noen overraskelser som får deg til å hoppe ut av setet. Det er også merkbart at filmformatet tillater en økonomisk investering i å gjøre kampene mye mer spektakulære, og jeg kan ikke huske å ha sett bedre CGI-effekter i eksplosjoner og i støvet som reiser seg i japansk animasjon enn her. Et monumentalt skue.

Filmens midtpunkt er selvfølgelig konfrontasjonen mellom hovedpersonen Tanjiro og den tredje overmånen, Akaza. Det er en kamp som har vært under oppseiling i flere sesonger nå, og det er definitivt et øyeblikk som fansen vil nyte hvert eneste sekund på skjermen. Det er også rikelig med rom for å gruble over og utforske hvor Tanjiros karakterfortelling egentlig er på vei, og hva som gjør ham så spesiell som demondreper, ettersom vi får se noen avslørende tilbakeblikk om Kamado-familien og Akaza selv. For Tanjiros sanne kraft er ikke hans flammende sverd og hans Hirokami Kagura-stil, det er å vekke den menneskelige siden i dem han har rundt seg, selv om de for lengst har sluttet å være mennesker.

Når man kondenserer det som kunne ha vært en halv anime-sesong til én enkelt film, og i tillegg er første del av en avsluttende trilogi, er tempoet selvfølgelig ikke slik man som seer ønsker. Det er karakterer som avslutter sine buer i serien, og logisk nok bruker filmen mye tid på det, men det er andre, som Zenitsu, som definitivt hadde fortjent mer. Og kanskje det som etterlot meg kaldest (uten å forringe det faktum at den fortsatt er bedre enn de fleste andre filmer og serier i sjangeren) er at lydsporet til Infinity Castle ikke var like spektakulært og minneverdig som det var i serien. Det er mange spor som smelter sammen refrenget, elektriske gitarer og tradisjonelle japanske instrumenter som er Demon Slayers signaturstil. Jeg syntes bare de var litt mindre vellykkede enn andre ganger.

På pressevisningen var vi alt fra animeentusiaster til journalister fra riksdekkende aviser og mainstream filmkritikere. Jeg mistenkte at noen ville like den mye mer enn andre, men sannheten er at i løpet av de to og en halv timene Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle varte, og etter at lyset gikk opp etter rulleteksten, var stillheten helt andektig, nesten religiøs: En overveldende historie som hvem som helst, selv om man ikke er en vanlig anime-fan, kan forstå og leve seg inn i, men det er mer enn det. Ventetiden til neste film kommer til å bli desperat, men det betyr bare at vi har minst fire eller fem timer til med flott anime å se frem til de neste årene.

