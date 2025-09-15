Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle oppnår en åpningshelg på 70 millioner dollar i USA

I forrige uke fikk vi være med på premieren på Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, og i vår anmeldelse kalte vi den en av de beste anime-filmene som noensinne er laget, samt en flott start på den siste buen av Kimetsu no Yaiba. Den vestlige utgivelsen (den ble utgitt i Japan i juli i fjor) hadde skapt store forventninger blant fansen fordi Sony Pictures hadde valgt å gi den ut på kino, noe som ikke er veldig vanlig med filmer basert på anime-serier. Det ser ut til at de denne gangen fikk det riktig.

HQ

Vi sier dette fordi flere medier, inkludert Variety, har erklært at Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle har blitt den beste åpningen for en anime-film i USA, med mer enn 70 millioner dollar. For å gi deg en idé, den forrige rekorden i denne sjangeren ble holdt av den første Pokémon-filmen, som tjente 39 millioner dollar i 1999.

Infinity Castle var også den beste åpningen for en utenlandsk film i historien, og den har også rekorden for den beste animasjonsfilmen med R-rating (+18) i historien.

Velfortjente priser for starten på en trilogi på kino, og vi er sikre på at det vil få toppsjefene i distributørene til å fortsette å støtte denne sjangeren utenfor Japan og også bringe den til kinoene.

Har du sett Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, og hva synes du om den?