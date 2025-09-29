Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle overgår Superman og blir årets sjuende mest innbringende film

Det har nok ikke gått Hollywood hus forbi at to av årets største kassasuksesser er asiatiske produksjoner som enten har gjort stor nok suksess i hjemlandet til å opprettholde en liten nasjons økonomi på egen hånd, som i tilfellet Ne Zha 2 (en film som for øvrig snart kommer på kino i USA), eller som har debutert som et globalt fenomen som fans over hele verden har både hyllet og støttet opp om. Det siste er det som har skjedd med Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle ble lansert den 12. september over hele verden, bortsett fra i Japan, der den allerede hadde slått alle tidligere rekorder for anime på kino. Siden den gang har den hatt en kometkarriere på verdensbasis, og denne helgen overgikk den James Gunns Superman. Og det ser ikke ut til at det kommer til å stoppe der, med Brad Pitts F1 bare 10 millioner dollar bak.

Å nå topp 3 ville allerede være en for kraftig demon til å beseire for Aniplex og Toho Animation-filmen, ettersom 2025-pallen forblir urokkelig med Ne Zha 2, Lilo og Stitch og A Minecraft Movie, alle over 900 millioner dollar i billettkontoret, ifølge Koimois data.

Topp 10 av de mest innbringende filmene på det globale billettkontoret i 2025



Ne Zha 2: 2,2 milliarder dollar

Lilo & Stitch: 1,04 milliarder dollar

Minecraft-filmen: 957,84 millioner dollar

Jurassic World Rebirth: 867,1 millioner dollar

How to Train Your Dragon: 635,5 millioner dollar

F1: 626,5 millioner dollar

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle: 616 millioner dollar

Superman: 615,9 millioner dollar

Mission: Impossible - The Final Reckoning: 598,8 millioner dollar

The Fantastic Four: First Steps: 521,30 millioner dollar



