Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle slår rekorden som den mest innbringende utenlandske filmen i USAs historie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle fortsetter å forbløffe både venner og fremmede som en av de største suksessene i 2025 på kinoer over hele verden. Vi har allerede snakket om de tidligere rekordene på det internasjonale kinokontoret, men nå er vi her for å anerkjenne enda en ære: å være den mest innbringende utenlandske filmen gjennom tidene i USA.

Dette er en helt enorm bragd, som har klart å vippe Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) ned fra tronen, ifølge Box Office Mojosoppdaterte data. Ang Lees film spilte inn mer enn 128,5 millioner dollar på amerikanske kinoer, og Kimetsu no Yaibas nyeste film passerte 128,6 millioner dollar denne helgen.

Denne prestasjonen er enda et hakk på arket til Tanjiro Kamado og venner, som nå er blant de fem mest innbringende filmene i år på verdensbasis. Denne helgen passerte den også live-actionfilmen How to Train Your Dragon, og har i skrivende stund spilt inn 648 millioner dollar. Og den er fortsatt på lufta.

Har du sett Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle ennå? Hvis du ikke vet hva du kan forvente deg ennå, ikke gå glipp av anmeldelsen vår.