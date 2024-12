Demon Tides er et uttrykksfullt 3D-plattformspill som utspiller seg i en enorm havverden

Under Day of the Devs: The Game Awards Edition-sendingen fikk vi nettopp vår første titt på et nytt 3D-plattformspill som kommer til PC en gang i 2025. Det er kjent som Demon Tides, og beskrives som et uttrykksfullt spill der målet er å utforske en verden av store hav mens du oppdager talismaner som kan modifisere og endre evnene dine og til og med låse opp nye antrekk.

Den offisielle beskrivelsen for Demon Tides legger til: "Naviger på åpent hav og utforsk hver fjerntliggende struktur, og avdekk alle skjulte kriker og kroker med ditt mangfoldige, uttrykksfulle bevegelsessett. Slå utfordringer eller finn skjulte kister for å samle talismaner underveis som endrer og til og med utvider evnene dine, eller bytt ut dryppet ditt med en mengde antrekk som kan oppdages!"

Vi blir fortalt at det totalt vil være over 50 talismaner å finne i spillet, og at samlingen av antrekk og kosmetisk utstyr fører til over 50 000 kleskombinasjoner. Ellers vil spillet også ha fellesskapssentrerte elementer som inkluderer sammenlignbare speedrunning-tider og til og med måter å tagge og krusedulle på miljøet slik at denne graffitien vises i andre spilleres verdener.

Du kan se traileren for Demon Tides nedenfor, samt en haug med nye skjermbilder.