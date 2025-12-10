Demon Tides vil våge seg ut på de åpne bølgene i februar 2026

I Day of the Devs -utstillingsvinduet som var på linje med The Game Awards for 2025, dukket utvikleren Fabraz opp for å avsløre for verden den nøyaktige lanseringsdatoen for sitt kommende demoniske plattformspill, Demon Tides.

HQ

Det fargerike spillet kommer til PC og Nintendo Switch 1, og lanseres så snart som 19. februar 2026, hvor vi vil kunne begynne vår reise som den sprudlende hovedpersonen kjent som Beebz, som slår seg sammen med sitt uvanlige mannskap når de reiser på havene i Ragnar's Rock på en reise med selvoppdagelse.

I motsetning til et vanlig plattformspill som har et mer avslappet og jevnt tempo, er Demon Tides bygget med speedrunning i sentrum gjennom innlemmelsen av et spøkelsessystem som gjør at du kan kjempe mot andre spillere og presse på for å oppnå best mulig tid i de ulike utfordringene og aktivitetene.

Hvis du er kjent med Fabraz' arbeid og lurer på om du bør spille Demon Turf før du sjekker ut Demon Tides, bemerker utvikleren at de oppfordrer fansen til å oppleve dette nye spillet først og fremst, for selv om det teknisk sett utspiller seg etter Demon Turf, er det i utgangspunktet bygget for at nye spillere skal kunne hoppe rett inn i det.

Kommer du til å sjekke ut Demon Tides i februar?