Demonschool har dessverre blitt forsinket

Demonschool, det persona-lignende taktikk-spillet hvor det å ha en god utdannelse på universitetet og å drepe demoner møtes, skulle opprinnelig lanseres (veldig passende) fredag 13. september, men utvikleren Necrosoft har i dag kunngjort at de er nødt til å utsette lanseringen av spillet litt.

I Necrosofts kunngjøring står det: "Vi hadde den perfekte utgivelsesdatoen fredag 13. september, men med tanke på hvordan de siste årene har vært og hvor mye vi ønsket å legge inn i dette spillet, måtte vi utsette det hvis vi virkelig ønsket å levere det spillet vi ønsket å gi dere alle.

"Ved å utsette utgivelsen kan vi tilføre mer liv og livlighet til verdenen, slik at det blir mer av et spill du kan henge i, bortsett fra å knuse demoner, selvfølgelig.

"Takk for at dere har forståelse. Vi ønsker ikke å spille på noens sympati, men det har vært et vanskelig år, ikke som et lag i seg selv, men for hvert enkelt teammedlem. Vi håper virkelig å lage et spill som dere alle vil like, og vi håper at dere vil fortsette å støtte oss."

Eksempler på planlagte endringer er quiz-seksjoner, minispill, utdyping av relasjoner, perfeksjonering av sprite-animasjoner og lokalisering av spillet til spansk for det latinamerikanske publikummet.

Så det ser ut til at fans som har fulgt tittelen siden kunngjøringen i 2022, må vente litt lenger - det nåværende estimatet er 1. kvartal 2025 - men ikke uten god grunn, og jeg for min del synes det er et smart valg fra Necrosoft å legge det ekstra arbeidet i forhåndsutgivelsen, i stedet for å legge ut et spill de ikke er fornøyde med.

Spillets kampsystem ser allerede fantastisk og taktisk rikt ut, men det er bare den ene halvdelen av spillet, så det føles definitivt viktig for utvikleren å spikre livsimuleringssiden av ting også. Hvis du vil følge med på endringene i tittelen, har de lansert en blogg annenhver uke som du kan følge med på her (takk, Eurogamer).