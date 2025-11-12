Demonstranter stormer COP30-møtestedet i Brasil og kolliderer med sikkerhetsstyrkene

HQ

Flere titalls demonstranter fra urfolksgrupper har tvunget seg inn på klimatoppmøtet COP30 i Belem i Brasil, der de har tørnet sammen med sikkerhetsvakter og krevd mer innflytelse i de globale skog- og klimaforhandlingene.

Med bannere med teksten "Vårt land er ikke til salgs" anklager demonstrantene verdens ledere for å ignorere urfolks stemmer og for å tillate industrier å ødelegge Amazonas. "Vi kan ikke spise penger. Vi vil ha landområdene våre fri for agroindustri, oljeleting og ulovlig hogst."

FN og Lula de Silva

Sikkerhetspersonell blokkerte inngangen og evakuerte senere skadde vakter. FN bekreftet innbruddet og sa at lokalet ble sikret kort tid etter, og at forhandlingene fortsatte som planlagt.

President Luiz Inácio Lula da Silva har utpekt urfolkssamfunnene som sentrale på årets COP30-agenda. Mange ledere ankom med båt for å kreve større deltakelse i beslutninger om skogforvaltning i en tid med økende spenninger rundt miljøpolitikken.