Den 12 år gamle kinesiske sensasjonen Yu Zidi vinner endelig en medalje i VM i vannidrett

Yu Zidi, den 12 år gamle kinesiske jenta som har tatt verden med storm under VM i akvatisk svømming i 2025, forlater Singapore med en premie for føttene, en bronsemedalje i 4x200 meter frisim for kvinner. Til tross for at hun ikke deltok i finalen, svømte hun i de foregående rundene, og derfor får hun også medalje.

Zidi ble også nummer fire på 200 meter individuell medley og 200 meter butterfly, med henholdsvis bare seks og 31 hundredeler til bronsemedaljen. Alt dette mens hun bare var 12 år: World Aquatics gjorde et unntak fra sine egne regler (deltakere må være minst 14 år for å konkurrere) da de så de utrolige resultatene hennes.

Mens verden forbløffes over suksessen til dette vidunderbarnet, som fyller 13 år i oktober, noe som er nesten uten sidestykke (Zidi blir den yngste svømmeren i svømmemesterskapets historie som vinner en medalje, og slår dermed en rekord fra 1936), oppstår det en etisk debatt om hvorvidt så unge barn i det hele tatt bør få lov til å delta i elitesportens konkurranseverden.

Resultatene hennes tyder absolutt på at hun kan bli en av de største (i det kinesiske mesterskapet tidligere i 2025 oppnådde hun tider som ligner på de beste i Paris 2024). Andre verdensberømte svømmere begynte også i svært ung alder, som Summer McIntosh, Katie Ledecky eller Kyoko Iwasaki, som var 14 og 15 år da de vant mesterskap og OL-medaljer.

"I Kina forsvares hennes deltakelse som en del av en idrettskultur som belønner dyktighet fra tidlig alder med økonomisk og sosial kompensasjon som strekker seg til hele utøverens familie", rapporterer El País. Men 12 år synes å være å gå for langt, og mange eksperter og forståsegpåere (i hvert fall i den vestlige verden) er bekymret for hva et liv med hard trening kan gjøre med den fysiske og mentale helsen til et barn.