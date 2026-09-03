Den 20 år gamle slovenseren Jakob Omrzel blir den nest yngste syklisten som har vunnet en etappe i Vuelta a España

HQ

Jakob Omrzel, den 20 år gamle slovenske syklisten fra Bahrain Victorious, har vunnet sin første etappe i Vuelta a España og samtidig sin første proffseier i WorldTour-sammenlagtkonkurransen, på 12. etappe, en av de tøffeste i rittet, en slitsom stigning til Calar Alto i Almería, hvor han fullførte det 166,5 km lange løpet på fire og en halv time, angrep 11 km før den siste stigningen og kom i mål nesten to minutter før utbrytergruppen.

Med en alder på 20 år og 166 dager gjør seieren Omrzel til den nest yngste rytteren som har vunnet en etappe i La Vuelta a España, etter Celestino Prieto, som var 20 år og 86 dager da han vant sin første etappe i 1981. Totalt har bare fem ryttere vunnet en etappe i La Vuelta a España i en alder av 20 år: Senén Mesa i 1947, Antonio Gómez i 1960... og Tadej Pogacar i 2019.

I sammenlagtklassifiseringen vant Enric Mas 27 sekunder på forfølgerne: Movistar-rytteren endte på sjetteplass, 2:56 minutter bak Omrzel, og utvidet ledelsen i sammenlagtklassifiseringen, mens Primož Roglič (nummer to) og Felix Gall (nummer tre) endte på henholdsvis syvende og åttende plass, 27 sekunder senere.

Nå fortsetter Enric Mas som leder, 1:45 foran Roglic og 2:06 foran Gall. Richard Carapaz klatret til fjerdeplass, men han ligger nå 3:53 bak den røde trøyen.

13. etappe av La Vuelta på fredag blir en 192,8 km lang etappe mellom Almuñécar og Loja, med én kategori 1-stigning og to kategori 2-stigninger.