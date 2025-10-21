Den 29 år gamle sjakkstormesteren Daniel Naroditskij, tidligere juniorverdensmester og populær YouTuber, er uventet død

HQ

Sjakkverdenen er i sjokk etter dødsfallet til Daniel Naroditsky, en stormester som har vunnet flere titler og som var populær for sine YouTube- og Twitch-kanaler, der han lærte bort sjakkteknikker og strategier. Han ble bare 29 år gammel.

Charlotte Chess Center kunngjorde mandag ettermiddag Naroditskys uventede død, uten å si noe om dødsårsaken, og ba om privatliv for Daniels familie. "Daniel var en talentfull sjakkspiller, kommentator og lærer, og et høyt verdsatt medlem av sjakkmiljøet, beundret og respektert av fans og spillere over hele verden".

Naroditsky, født i California av immigrantforeldre fra Sovjetunionen, lærte å spille sjakk da han var seks år gammel, og vant verdensmesterskapet i sjakk for ungdom i 2007, da han bare var 11 år gammel. Han var jevnlig i toppsjiktet på Chess.com og Lichess.org, og var blant FIDEs topp 200 i verden, inkludert blant de 15 beste i USA i klassisk sjakk og nr. 18 i verden i lynsjakk.

Naroditsky, med kallenavnet Danya, likte også å undervise andre i sjakk. Han skrev sin første bok allerede som 14-åring og skrev spalter for Chess Life Magazine og The New York Times, med sjakkoppgaver basert på virkelige partier. I 2020 opprettet han en YouTube-kanal, som hadde 486 000 abonnenter. Hans siste video ble publisert for bare to dager siden.