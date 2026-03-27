Den 79. filmfestivalen i Cannes tildeler Barbra Streisand æresprisen Palme d'Or

Det er mindre enn to måneder igjen til den 79. filmfestivalen i Cannes begynner, og som vi tidligere har meldt, har Ringenes Herre-regissør Peter Jackson blitt tildelt en Gullpalme i ærespris. I dag kan vi bekrefte at skuespillerinnen Barbra Streisand også vil motta denne æresprisen.

Spesifikt mottar skuespilleren denne utmerkelsen som en anerkjennelse for sin karriere, og for å være en verdenskjent skuespillerinne, regissør, produsent, manusforfatter, sanger og låtskriver.

"Det er med en følelse av stolthet og dyp ydmykhet at jeg er beæret over å slutte meg til selskapet av tidligere ærespalmevinnere hvis arbeid lenge har inspirert meg", sier Barbra Streisand. "I disse utfordrende tider har film evnen til å åpne våre hjerter og sinn for historier som gjenspeiler vår felles menneskelighet, og for perspektiver som minner oss om både vår skjørhet og vår motstandskraft. Film overskrider grenser og politikk, og bekrefter fantasiens kraft til å forme en mer medfølende verden."

Men det er ikke den eneste nyheten vi har å rapportere om filmfestivalen i Cannes: Harry Lighton, Emma Branderhorst, Joecar Hanna, Saulé Bliuvaité, Mansi Maheshwari og Oliver McGoldrick er de seks nye regissørene som er ønsket velkommen til den 51. utgaven av La Résidence du Festival de Cannes.

Fra 16. mars til 31. juli 2026 vil de være basert i Paris, hvor de vil dra nytte av et personlig program for manusforfattere og et kollektivt program med møter med profesjonelle i filmbransjen.

Hvilken skikkelse fra filmverdenen skulle du gjerne sett bli tildelt en Gullpalme? Og hvilken ung regissør ønsker du å se på La Résidence?