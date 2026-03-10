Den 79. filmfestivalen i Cannes tildeler Peter Jackson Gullpalmen i ærespris

HQ

Festival de Cannes 2026, eller Cannes 79. hvis vi ser på den nummererte utgaven, er allerede i gang med å starte motorene for arrangementet som skal avholdes i den franske byen 12.-23. mai. Arrangørenes første offentlige kunngjøring har vært den av filmindustriens skikkelser som vil motta Gullpalmen under årets utgave, og det er ingen ringere enn Peter Jackson.

Den newzealandske filmskaperen forandret bransjen med måten han brakte Ringenes Herre til det store lerretet på, og selv om han også var involvert i King Kong, District 9 og Hobbiten, er det milepælen han oppnådde i hjemlandet som naturlig nok har blitt plukket opp av Cannes som et høydepunkt i karrieren, særlig når det snart er 25 år siden Ringenes brorskap :

"Den 13. mai 2001 var 26 minutter nok. De første bildene, fortsatt under redigering, av Ringenes herre ble presentert som verdenspremiere for pressen på den 54. utgaven av festivalen. Med denne nå legendariske trilogien innledet Peter Jackson et av de mest avgjørende vendepunktene i moderne filmkunst: en ny måte å skape bilder, bygge universer og fortelle historier på."

Selv om regissøren ikke har vært like produktiv i det siste, er han også involvert i Tolkien-franchisens tilbakekomst på kino med TLOTR: Jakten på Gollum (for øyeblikket planlagt til desember 2027), og det er også ventet at han skal jobbe med oppfølgeren til Tintins eventyr fra 2011, et prosjekt han delte med både Steven Spielberg og Gollums Andy Serkis.

Jackson mottar prisen på åpningsdagen og overtar stafettpinnen fra Denzel Washington og Robert De Niro, som fikk prisen i fjor. De Niro benyttet anledningen til å protestere mot Donald Trumps tollsatser under åpningsseremonien.

"Hvert år, i løpet av de 12 dagene arrangementet varer, klatrer mer enn 35 000 profesjonelle og festivaldeltakere opp de 24 trinnene i "Palais" under blikket til millioner av filmelskere."

Vi i Gamereactor dekket Cannes 78 omfattende i fjor og planlegger å følge etter på Festival de Cannes 2026, så følg med oss hvis du er en filmgjenger og elsker.