Den absurd overdådige ringen som NBA-mesterne Oklahoma City Thunder mottok

Oklahoma City Thunder ble NBA-mestere for andre gang noensinne i fjor, da de slo Indiana Pacers 46 år etter deres eneste tittel, og mottok sin velfortjente mesterring i går, med en statistikk på 68-14 i den ordinære sesongen, under NBA-premieren i natt, som senere ble etterfulgt av en 125-124-seier over Houston Rockets etter to overtidsspill.

Før kampen kom alle Oklahoma-spillerne gjennom tunnelen, én etter én, og mottok overdådige mesterringer av 14 karat gull med mer enn 800 edelstener, med initialene OKC skrevet i diamanter og lagets skjold omkranset av diamanter.

Den siste som kom ut var Gilgeous-Alexander, som ble kåret til 2025 MVP, samt MVP i finalen, og mottok den største applausen, før han senere beviste hvorfor han er stjernen på laget og Thunder fortsatt er favoritter til tittelen i år.

Andre utrolige detaljer er at seiers- og tapsstatistikken på 68-14 også er skrevet med blå og oransje safirer, lagets farger, og på innsiden av ringens håndflate står de latinske ordene labor omnia vincit. Oklahomas delstatsmotto, som betyr "arbeid overvinner alt".

