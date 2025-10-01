Den aller siste Focus ST har forlatt Fords produksjonslinje Ford er i hardt vær i Europa og ønsker selvsagt å fornye modellprogrammet sitt, og et ledd i det er å stoppe Focus RS- og ST-produksjonen helt

HQ I 2023 annonserte Ford at de la ned både Focus ST- og RS-programmene, noe som skapte stor sorg blant mange hot hatch-fanatikere, og nå, i dag, kunngjør Detroit-giganten at de har produsert den aller siste Ford Focus ST-bilen de noensinne kommer til å bygge. Denne ble satt sammen i Fords tyske fabrikk. Ford har tapt i Europa de siste tre årene og har sett et betydelig fall i salget, noe de håper å bøte på ved å fornye og endre modellprogrammet sitt. Farvel...