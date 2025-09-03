Den aller siste Nissan GT-R (R35) er bygget

HQ

Nissan kunngjorde i forrige uke at de har produsert den aller siste Nissan GT-R som ruller ut fra Nismo-fabrikkene i Tochigi, Japan. 48 000 biler har blitt produsert siden premieren sommeren 2008, og i løpet av den tiden har "Godzilla" slått mange rekorder, imponert både kjøpere og motorpresse, rivaler og skeptikere, og bevist for hele sportsbilverdenen at superbilytelse ikke trenger å koste en formue. Hver av de 48 000 GT-R-ene som ble bygget frem til forrige uke og siden sommeren 2008, har vært utstyrt med den nå ikoniske VR38-motoren, som har blitt bygget av bare ni sertifiserte motorsamuraier på Tochigi-fabrikken gjennom hele perioden, og her på Gamereactor er vi mer enn glade for å kunne hylle Godzilla når den rir inn i solnedgangen.

Ivan Espinosa, administrerende direktør Nissan:

"Etter 18 bemerkelsesverdige år har R35 GT-R satt varige spor i bilhistorien. Arven etter den er et bevis på lidenskapen til teamet vårt og lojaliteten til kundene våre over hele verden. Takk for at dere har vært en del av denne ekstraordinære reisen. Til de mange fansen av GT-R over hele verden vil jeg si at dette ikke er et farvel til GT-R for alltid, det er vårt mål at GT-R-navnet en dag skal komme tilbake."