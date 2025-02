Den amerikanske bokkjeden Barnes & Noble åpner 60 nye butikker

HQ

I en overraskende vending de siste årene har bøker fått en stor oppblomstring. Mens vi trodde Kindles og andre former for underholdning ville bety slutten for den gamle pocketboken, ser det ut til at folk fortsetter å glede seg over å lese, og det er tilsynelatende takket være TikTok.

Man skulle kanskje ikke tro at kongen av kortformatinnhold kunne føre til økt interesse for de lengre historiene i bøker, men Axios rapporterer at nettsamfunnet BookTok har ført til en kraftig økning i populariteten til lesing, spesielt når det gjelder romantikk og fantasy.

Onyx Storm, den siste store suksessen blant BookTokere, er den raskestselgende voksenromanen på 20 år. Den amerikanske bokhandlerkjeden Barnes & Noble planlegger å åpne 60 nye butikker i år, sammenlignet med bare 3 i 2020.

Uansett hva som er årsaken til leseoppblomstringen, er det godt å se at den gamle bokhandelen ikke blir akterutseilt, og at medier som av noen anses som eldgamle, fortsatt opplever store suksesser her og der.

