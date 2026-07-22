Den amerikanske bokseren Hannah Rapp (26) omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil mens hun syklet

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Hannah Rapp, en amerikansk bokser, døde lørdag 18. juli i en alder av 26 år etter å ha blitt påkjørt av en bil mens hun syklet sammen med kjæresten sin. Ifølge sheriffkontoret i Brazos County kjørte sjåføren forbi henne, stoppet og kjørte deretter i revers, og traff henne. Føreren, den 31 år gamle Charles Medina, ble arrestert og siktet for uaktsomt drap. Han hevder at han rygget fordi han trodde syklistene vinket ham til seg og at han ikke så Rapp.

Rapp hadde en rekord på åtte seire, hvorav fem på KO, ett tap og én uavgjort i boksing siden hun ble profesjonell i 2024, og kombinerte boksekarrieren med en heltidsjobb som brann- og livssikkerhetsinspektør. Hennes siste kamp var i juni, da hun tapte mot Tiara Brown i Orlando i WBC-mesterskapet i fjærvekt for kvinner. Brown sa at Rapp var «den beste dansepartneren jeg noensinne har møtt som proff» og fortalte en hjertelig anekdote: Før kampen ba Rapp henne om en autograf.

Rapp ble promotert av Most Valuable Promotions, som sa at Hannah «gjorde et varig inntrykk på alle som hadde muligheten til å møte henne. Hun var en begavet idrettsutøver, et verdsatt medlem av boksemiljøet og en person som ble dypt respektert av de rundt seg.» Mauricio Sulaiman, president i WBC, sa at Rapp var «en eksepsjonell bokser, men fremfor alt et uvurderlig medlem av vår boksefamilie.