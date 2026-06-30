Den amerikanske generalen som har kommandoen over styrkene i Europa og Afrika, har lovet å støtte forsvaret av de baltiske statene

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USA har lovet sine NATO-allierte i Europa at de vil støtte forsvaret av de baltiske statene, under et arrangement der opprettelsen av et nytt hovedkvarter for dette formålet ble kunngjort. Sjefen for NATOs landstyrker i Europa, og sjef for de amerikanske styrkene i Europa og Afrika, general Chris Donahue, uttalte under et arrangement i byen Valga (Estland) at «de er klare til å gjøre mer og følge opp ordene med handling, og USA vil stå ved deres side.»

NATO anslår at Russland, med dagens tempo i våpenproduksjonen, kan være klar til å iverksette et storstilt angrep på alliert territorium innen 2029. Kreml har avvist disse påstandene, ifølge Reuters.

Etableringen av et nytt hovedkvarter i regionen vil gjøre det mulig å utplassere flere tropper fra den multinasjonale koalisjonen for å forsvare «hver centimeter av alliert territorium», sier den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius.

Presset på Europa for å øke sin forsvarskapasitet og sine forsvarsbudsjetter har økt etter kritikk fra USAs president Donald Trump, som anklager blokken for ikke å leve opp til sine militære forpliktelser.