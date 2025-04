Den amerikanske hæren fremskynder overhalingen av Abrams-stridsvognen med en ny utviklingsmodell

HQ

Siste nytt om USA . I et betydelig skifte bort fra tradisjonelle tidslinjer for forsvarsanskaffelser vet vi nå at den amerikanske hæren presser på for en radikal fremskyndelse av moderniseringsprogrammet for Abrams-stridsvognen.

Ledelsen har blitt frustrert over de vanlige ti år lange utviklingssyklusene, og satser nå på hurtighet, pragmatisme og et tettere samarbeid med industripartnere for å levere en lettere, mer smidig og teknologisk avansert M1E3 i løpet av 24 til 30 måneder.

Omleggingen innebærer forbedringer som spenner fra autoladingssystemer til neste generasjons beskyttelses- og kontrollgrensesnitt - samtidig som man tar i bruk kommersiell teknologi der det er mulig. Arbeidet kan tjene som modell for fremtidige forsvarsprogrammer, men foreløpig gjenstår det å se om denne strømlinjeformede veien vil levere resultater uten at det går på bekostning av ytelsen.