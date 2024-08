Den amerikanske hæren inngikk en sponsoravtale med The Rock, men fikk ikke en eneste ny rekrutt

HQ

Den amerikanske hæren er alltid på utkikk etter nye rekrutter, og nå for tiden kreves det litt mer enn å fortelle unge menn at de vil se bra ut i uniform for å få dem til å verve seg. Faktisk mente hæren at de ville trenge stjernekraften til Dwayne "The Rock" Johnson.

Den amerikanske hæren inngikk en sponsoravtale med The Rock og hans sportsliga UFL. Denne avtalen til 11 millioner dollar skulle gi hæren nye rekrutter, men i stedet oppnådde den det motsatte.

Ikke en eneste ny rekrutt meldte seg inn i hæren etter sponsoravtalen, og 38 rekrutter meldte seg faktisk ut av hæren. Litt av en tabbe, altså. Siden UFL er en mindre liga uten særlig mange seere, ser det ut til at det rett og slett ikke var nok reklame for pengene.

