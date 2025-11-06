Den amerikanske hæren sletter innlegg som ber soldater i Tyskland om å søke hjelp fra lokale matbanker

HQ

Det vil kanskje interessere deg: Amerikanske soldater i Tyskland blir bedt om å søke hjelp fra lokale matbanker etter at myndighetene har stengt ned.

Den amerikanske hærens garnison i Bayern har i all stillhet slettet den delen av nettstedet sitt som rådet soldater og sivilt ansatte til å søke hjelp fra tyske matbanker ettersom nedstengningen av den amerikanske regjeringen fortsetter å forstyrre driften på utenlandske baser.

Den nå fjernede delen, som opprinnelig var en del av garnisonens offisielle "Shutdown Guidance", listet opp flere lokale hjelpeorganisasjoner (inkludert Tafel Deutschland, Foodsharing e.V. og Essen für Alle) som ressurser for personell som sliter med matusikkerhet. De foreslo til og med å bruke den tyske appen Too Good To Go, som tilbyr rabattert mat for å redusere matsvinn.

Hæren fjerner veiledningen etter at den ble spredt på nettet

Innlegget ble fjernet i løpet av få timer etter at skjermdumper begynte å sirkulere på nettet. Arkiverte versjoner fra Wayback Machine viser at listen var tilgjengelig tidligere på dagen før den ble erstattet med en oppdatert versjon som utelot alle referanser til matbanker.

U.S. Army Garrison Bavaria, som har tilsyn med fire store baser og støtter rundt 40 000 soldater og sivile, har ikke kommentert hvorfor informasjonen ble fjernet. Veiledningen inneholdt også lenker til nødlån og permitteringsinstruksjoner som et ledd i arbeidet med å hjelpe personellet med å takle konsekvensene av nedstengningen.

Hendelsen understreker den økende bekymringen for matusikkerhet blant amerikanske militærfamilier i utlandet etter hvert som nedstengningen drar ut. Mens Det hvite hus har sikret midlertidig finansiering for å fortsette å betale aktive tropper, forblir tusenvis av sivilt ansatte uten lønn, og i et kort øyeblikk så det ut til at hæren erkjente at til og med sitt eget samfunn kan trenge hjelp utenfra.