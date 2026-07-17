Den amerikanske kinokassen er på vei til å passere 10 milliarder dollar i år

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Er vi endelig tilbake? Etter at folk i flere år har blitt vant til å bare sitte hjemme og vente på en digital utgivelse, ser det ut til at 2026 kan bli året da den amerikanske kinomarkedet kommer seg på beina igjen, ettersom den er på vei mot å nå 10 milliarder dollar i år – et tall som ikke har vært sett siden tiden før pandemien.

Ifølge Variety hersker det en følelse av optimisme i Hollywood. IMAX-sjef Richard Gelfond får telefoner fra alle kanter fra folk som ønsker billetter til «The Odyssey», og Seth Rogen mener at studiosjefene igjen er fulle av selvtillit. «Jeg har stadig samtaler med studiosjefene, og man merker en optimisme de ikke har følt på lenge. Det minner meg litt mer om hvordan det føltes for 15 år siden, i og med at det er en tro på at de kan lykkes igjen,» sa han.

Spesielt i 2026 har vi sett en ganske stor omvendelse fra tidligere trender. Superheltfilmer er ikke lenger de umiddelbare pengemaskinene de en gang var, og selv om det fortsatt er stor forventning til «Spider-Man: Brand New Day» og «Avengers: Doomsday», er det ingen garanti for at de umiddelbart vil bli suksesser på milliarder av dollar. I stedet finner man suksesser i mer originale historier, som Curry Barkers *Obsession* eller den nevnte *Odyssey*-filmatiseringen av Christopher Nolan. Hvis Hollywood lærer de riktige lærdommene av de siste trendene, vil vi kanskje se en fortsatt oppgang for kinokassen i 2027 og videre.