Den amerikanske løperen og tidligere verdensmesteren Jenny Simpson avslører en sjelden hjertesykdom flere måneder etter at hun kollapset

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Jenny Simpson, en pensjonert mellom- og langdistanseløper, tidligere verdensmester på 1500 meter (vant gull i VM i 2011, sølv i 2013 og 2014), samt gull i Diamond League 2014 og bronsemedalje i OL i Rio 2016, har avslørt at hun lider av en sjelden, arvelig hjertesykdom kalt arytmogen kardiomyopati i høyre ventrikkel (ARVC), som vil gjøre det «farlig» for henne å gå tilbake til løpingen.

Simpson, 39 år gammel, kollapset i juni i fjor under et lokalt friidrettsarrangement og måtte gjenopplives med HLR da hun ikke hadde noen puls. Hun ble senere fraktet til sykehus og koblet til livsoppholdende utstyr. Hjertet hennes begynte sakte å pumpe igjen, men ikke nok, så lungene hennes fylte seg med væske. «Så, på mirakuløst vis, våknet hjertet mitt til liv igjen. Hele kroppen min viste seg å være utrolig motstandsdyktig. I løpet av få dager var hjertet og lungene mine sterke nok til å fungere på egen hånd», skrev Simpson på Instagram.

Simpson trakk seg tilbake fra profesjonell løping etter New York City-maratonet i 2024, men fortsatte å løpe på fritiden, blant annet ved å reise gjennom hele USA i 2025 sammen med mannen sin og møte lokale løpemiljøer.

Selv om hun ikke vil kunne løpe igjen, sa hun at hun «ikke kunne ha skrevet en bedre avslutning» ved at hennes siste løpetur ble et løp på én mile der hun holdt tempoet for unge jenter og løp sammen med lokalsamfunnet. Hennes forhold til løping vil endre seg, og som sjef hos Fleet Feet, en butikk for løpesko, vil hun fortsatt ha tilknytning til fellesskapet.