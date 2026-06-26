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Til tross for at president Donald Trump har bevilget millioner av dollar til renovering av Reflecting Pool i Washington D.C., ser det ut til at det ikoniske landemerket bare har blitt i enda dårligere forfatning. Planene om å fjerne algene i bassenget har ikke lyktes, og nå har den nye bassengforingen som ble lagt på plass under vannet begynt å flise og rive, noe som gjør landemerket litt forslitt, for å si det mildt.

Trump og myndighetene hevder fortsatt at bassengets utseende ikke skyldes mangelfulle renoveringstiltak, men at hærverk har ført til forfallet. Den siste utviklingen på dette området kommer fra Frank Lands, assisterende driftsdirektør i US National Park Service, som avga vitneforklaring i en rettssak.

Ifølge BBC News hevder Lands at skadene «inkluderer en fugemasse over skumtetningen som ble skåret opp med en skarp kniv eller barberblad, samt ødeleggelse av overflatemateriale som har løsnet». Han legger også til at rundt 70 gjerdestolper ble kastet ned i bassenget, men det foreligger ingen opplysninger om når dette hærverket fant sted, og det er heller ikke blitt pekt ut noen gjerningspersoner (så kanskje den tidligere olympiske utøveren David Hearn slipper unna denne gangen...).

Når det gjelder hva som skal skje videre med bassenget, er det planer om å tømme det igjen etter uavhengighetsdagfeiringen 4. juli, for å «utføre reparasjoner, inkludert vurderinger og utbedring av eventuelle skader på foringen», ifølge Lands.